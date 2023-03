Es gebe bereits jetzt Anzeichen für erhebliche Verluste bei Finanzinstitutionen auch in Deutschland, wie die Abschreibungen der Sparkassen in den vergangenen Wochen zeigten. Die Verluste dürften sich mit jedem Zinsanstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) verschärfen. »Daher halte ich die Zinserhöhung der EZB vom vergangenen Donnerstag im besten Fall für eine riskante Entscheidung und im negativen Fall für einen schwerwiegenden Fehler.«

Es werde sich diese Woche zeigen, ob die US-Notenbank Fed der Zinserhöhung der EZB folgen oder mit Fokus auf Finanzstabilität dies nicht tun werde. »Die EZB befindet sich in einem Dilemma, da sie einerseits die Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff bekommen muss und andererseits Zinserhöhungen die Finanzstabilität schwächen«, sagte Fratzscher. »Eine Eskalation der Situation und eine Bankenkrise sind zurzeit die größte Gefahr für die Preisstabilität in Deutschland und Europa und könnten die Wirtschaft empfindlich schwächen und die Arbeitslosigkeit erhöhen, weil sie die Kreditvergabe an Unternehmen noch stärker beeinträchtigen würden.«