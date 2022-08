Das französische Energieunternehmen Total Energies hat den Verkauf von Anteilen an einem Gasfeld in Russland bekannt gegeben, das einem Medienbericht zufolge für die Treibstoffproduktion für russische Kampfjets genutzt werden soll. Das unter ihrem früheren Namen Total bekannte Unternehmen teilte mit, es habe am Freitag einen Vertrag mit seinem russischen Partnerunternehmen Nowatek unterzeichnet, der einen Verkauf der Anteile vorsehe. Die Vertragsbedingungen ermöglichten es Total Energies, so heißt es weiter, die »Investitionen in das Feld zurückzuerhalten«.