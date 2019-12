Früherer Start-up-Star Kalanick verlässt Uber endgültig - und macht Kasse

Travis Kalanick, der umstrittene Gründer und frühere Chef des US-Fahrdienstvermittlers Uber, hat seit November mehr als 90 Prozent seiner Anteile an dem Unternehmen zu Geld gemacht. Das berichten die "Financial Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC.

Die Aktien hätten einen Wert von mehr als 2,5 Milliarden Dollar, heißt es in der Berichten weiter. Kalanick halte nun nur noch rund 0,5 Prozent der Unternehmensanteile, aktuell sind diese rund 250 Millionen Dollar wert. Der Unternehmer habe im November begonnen, die Papiere zu verkaufen - nachdem die beim Uber-Börsengang festgelegte Haltefrist geendet war.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wird Kalanick zudem den Uber-Verwaltungsrat zum Jahresende verlassen. Beides deutet darauf hin, dass Kalanick, der Uber 2017 nach mehreren Skandalen verlassen musste, kein Vertrauen in die neue Unternehmensführung um Dara Khosrowshahi hat.

Kalanicks neue Geschäftsidee

Tatsächlich musste Uber in den vergangenen Wochen eine Reihe von Rückschlägen verkraften. So entzog die Stadt London Uber Ende November die Lizenz für die Stadt. Und auch in Deutschland erklärte das Landgericht Frankfurt vor einigen Tagen die aktuelle Fahrtvermittlungspraxis Ubers für unzulässig.

Auch an der Börse läuft es für den Fahrdienstvermittler aktuell alles andere als prächtig. Die Aktie dümpelt mehr als ein halbes Jahr nach dem Börsenstart mit rund 30 Dollar weiter deutlich unter dem einstigen Ausgabepreis von 45 Dollar herum. Um den Investoren positive Nachrichten zu bieten und die Verluste einzudämmen, erwägt Uber Berichten zufolge einen Verkauf seines indischen Essenliefergeschäftes.

Beobachter erwarten, dass Kalanick zumindest einen Teil des Geldes in seine neue Unternehmung City Storage Systems stecken wird. Das Unternehmen, auch bekannt unter dem Namen Cloud Kitchen, investiert weltweit in Immobilien und Großküchen, und verleast diese an Essenslieferdienste.

Seit Kalanick im Frühjahr 2018 Uber-Anteile im Wert von 1,4 Milliarden Euro an Softbank Börsen-Chart zeigen verkauft hatte, hat er den Berichten zufolge einen Großteil der kapitalintensiven Expansion seines neuen Start-ups selbst gestemmt. Auch der saudische Staatsfonds PIF soll Berichten zufolge mit 400 Millionen Dollar investiert sein.