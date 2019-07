Seit vierzig Jahren leitet Wolfgang Grupp den Textilhersteller Trigema. Nun spricht er öffentlich über seine Nachfolge - und hat dafür offenbar klare Vorstellungen. "Normalerweise sind Kinder stolz auf ihr Elternhaus. Wenn sie das, was der Vater macht, nicht machen wollen, war die Vorbildfunktion fatal", sagte der 77-Jährige der Nachrichtenagentur dpa.

Grupps Tochter Bonita, 29, leitet bei Trigema die Bereiche E-Commerce und Personal. Sohn Wolfgang junior, 28, verantwortet Verkauf und IT. Einer von beiden wird wohl einmal Chef des 1200-Mitarbeiter-Unternehmens. Doppelspitze? Ausgeschlossen. "Das Modell steht fest. Es kann nur ein Kind die Firma kriegen", sagte Grupp senior. Welches, das werde wohl seine Frau Elisabeth entscheiden müssen, die 24 Jahre jünger ist als er.

1969 übernahm Grupp die Geschäftsführung des Sport- und Freizeitbekleidungsherstellers Trigema von seinem Vater. Seitdem hat er mit Parolen wie "100 Prozent Made in Germany" das Mittelstandsunternehmen als Sinnbild für schwäbische Solidität geprägt. Grupp belieferte in den vergangenen Jahrzehnten Kauf- und Versandhausgrößen wie Karstadt und Quelle, SB-Warenhäuser und Discountmärkte. Heute vertreibt er Radtrikots und Jogginghosen auch in 45 eigenen Geschäften und online, der Umsatz ist zuletzt leicht auf 101,6 Millionen Euro gestiegen.

Grupp: "Ich werde nie einen Manager einstellen"

Eine Alternativlaufbahn zur Firma stand für Grupp nicht zur Debatte. Schon als kleiner Junge saß er bei Näherinnen auf dem Schoß, erzählt er. Sein Großvater hatte das Unternehmen 1919 im schwäbischen Burladingen gegründet.

Grupp lässt keinen Zweifel daran, dass es auch über das hundertste Jahr des Bestehens hinaus in Familienhand bleibt: "Ich werde nie einen Manager einstellen." Er ist überzeugt: "Je elitärer Firmen werden, desto schwieriger die Übernahme, weil die Unternehmen zu groß, zu verzweigt und nicht mehr handhabbar geworden sind. Dann wollen die Kinder nicht."

Grupp gibt sich als Firmenchef alter Schule, Mitarbeiterinnen nennt er "Fräulein". Andererseits setzt er sich in der Burladinger Firmenzentrale täglich an seinen Schreibtisch im Großraumbüro.

Mit seinen Kindern bespricht er morgens beim gemeinsamen Frühstück den anstehenden Arbeitstag. Vorschlagen dürften sie ihm alles, gerade im Bereich Digitalisierung, wo sie versierter seien als er. Allzu lange darüber diskutieren sollten sie aber nicht. "Mich nervt am meisten, wenn es nicht vorwärts geht. Bei mir muss immer sofort entschieden werden."