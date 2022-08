Japan wiederum hatte nach der Katastrophe, bei der ein schweres Erdbeben und ein gewaltiger Tsunami 2011 zum Super-GAU führten, strenge Sicherheitsstandards eingeführt. Der Betrieb von Reaktoren wurde grundsätzlich auf 40 Jahre begrenzt.

Ein Betrieb für weitere 20 Jahre ist jedoch möglich, wenn Sicherheitsverbesserungen vorgenommen werden. Bislang haben 17 Atomreaktoren die verschärften Sicherheitsauflagen erfüllt, zehn Meiler davon wurden inzwischen wieder angefahren. Man werde alles tun, auch die übrigen sieben ans Netz zu bringen, so Kishida.

Mit seinem Wechsel in der Atompolitik ist Japan nicht allein. Auch in Europa setzen immer mehr Staaten wieder auf Kernenergie. In Großbritannien wird mit Hinkley Point C das erste AKW seit mehr als 20 Jahren gebaut, das Kraftwerk Sizewell soll ebenfalls einen neuen Block erhalten. Auch in Frankreich und weiteren EU-Staaten werden neue Meiler errichtet. In Schweden werben liberale Politiker vor der Reichstagswahl Mitte September wegen der hohen Energiepreise für einen Ausbau der Atomkraft.