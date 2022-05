Das Russlandgeschäft deutscher Unternehmen steht derzeit besonders unter Beobachtung. Einst war es für viele Firmen eine große Wachstumshoffnung, nun entwickelt es sich zu einem großen Problem. Der Handelskonzern Globus will sich jedoch nicht von seinen Märkten in Russland trennen. »Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass bald wieder Frieden einkehrt. Aber wir wollen nicht mit politischen Statements operieren, nicht in die eine, nicht in die andere Richtung«, sagte Thomas Bruch, Seniorchef der Globus-Handelskette, dem manager magazin.