Steigende Energiekosten und eine höhere Inflation haben den US-Chipkonzern Intel bereits dazu veranlasst, die deutsche Regierung um mehr Unterstützung für sein geplantes 17-Milliarden-Euro-Werk in Magdeburg zu bitten. Intel ist nach wie vor entschlossen, in Europa zu investieren, aber das Werk in Magdeburg müsse wettbewerbsfähig sein, hieß es.

Sollte TSMC den Bau eines Werks in Dresden vorantreiben, würde es sich auf 22-Nanometer- und 28-Nanometer-Chiptechnologien konzentrieren. Fraglich ist noch, ob hausintern genügend Fachleute für das Projekt zur Verfügung stehen. Der Chiphersteller hat nach eigenen Angaben bereits mehrere Hundert Ingenieure zur Entwicklung der neuen Werke in den USA entsendet, und 500 bis 600 weitere Ingenieure für den Aufbau der Fabrik in Japan. Auf Europa, den Nahen Osten und Afrika entfallen rund sechs Prozent der TSMC-Produktion.