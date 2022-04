Nach seinem überraschenden Einstieg bei Twitter zieht Elon Musk auch in den Verwaltungsrat des Kurznachrichtendienstes ein. Musk bekommt damit offiziell größeren Einfluss auf die Strategie von Twitter. Der Chef des Elektroauto-Herstellers glaube an die Plattform und sei zugleich ein scharfer Kritiker, schrieb Twitter-Chef Parag Agrawal. Das sei »genau, was wir brauchen«, damit Twitter auf lange Sicht stärker werde.