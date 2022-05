Im Ringen um einen Deal für Twitter hat Tech-Milliardär Elon Musk mit Aussagen zu einem möglicherweise niedrigeren Preis aufhorchen lassen. Eine Einigung zu einem niedrigeren Gebot sei »nicht außer Frage«, sagte Musk in einem Video-Interview bei einer Konferenz am Montag.

Die Twitter-Aktie beendete den Tag im US-Handel mit einem Minus von gut acht Prozent bei 37,38 Dollar. Das ist weit entfernt von den 54,20 Dollar je Aktie, die der Chef des Elektroautobauers Tesla bisher den Anteilseignern von Twitter in Aussicht stellt.

Twitter-Sperre: Musk will Trump aus der Verbannung zurückholen

Twitter nennt die Zahl von 229 Millionen täglichen Nutzern, die der Dienst mit seiner Werbung erreichen kann. Die von Twitter identifizierten Fake-Accounts sind in dieser Zahl bereits abgezogen.

Zuvor versuchte Twitter-Chef Parag Agrawal die Methodik des Dienstes bei Schätzungen der Zahl von Spam - und Bot-Accounts in einer Serie von Tweets zu erläutern. Musk konterte mit einem Kothaufen-Emoji und fragte unter anderem, ob Twitter versucht habe, Nutzer mit verdächtig aussehenden Accounts einfach anzurufen.

Musks jüngste Tweets hatten auch in der Rechtsabteilung von Twitter für Aufregung gesorgt . Die Juristen hätten ihm den Bruch einer Vertraulichkeitsvereinbarung vorgeworfen, erklärte Musk am Wochenende, ebenfalls auf Twitter. Er habe aus Sicht der Rechtsabteilung zu viel über die Vorgehensweise von Twitter bei der Ermittlung automatisiert twitternder Accounts verraten. »Das ist wirklich passiert«, kommentierte Musk die angebliche Beschwerde.

Er ist aber noch darauf angewiesen, dass ihm genug Aktionäre ihre Anteile abtreten wollen. Twitter und Musk wollten die Übernahme bislang bis Jahresende abschließen. Der Milliardär kaufte in den vergangenen Monaten bereits einen Anteil von gut neun Prozent an Twitter an der Börse.