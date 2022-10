Die Übernahmeschlacht um Twitter ist noch immer in vollem Gange. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, was zu erwarten wäre, wenn der Milliardendeal tatsächlich vollzogen wird. Nach der Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk würde laut einer US-Zeitung ein Job-Kahlschlag in den kommenden Monaten drohen.