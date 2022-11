Etwa 3700 Beschäftigte sollen entlassen werden, berichtete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Musk werde demnach die betroffenen Mitarbeiter am Freitag informieren. Darüber hinaus plane der neue Eigentümer des Kurznachrichtendienstes, dass alle Beschäftigten bis auf wenige Ausnahmen wieder an ihre Arbeitsplätze ins Büro zurückkehren sollen.