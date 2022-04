Twitter-Pläne von Elon Musk Gescheitertes Sozialexperiment

Dass der Tesla-Gründer, der selbst gerne trollt, nun den Laden übernehmen will, ist die wohl ultimative Demütigung für Twitter. Es wirkt wie der finale Beweis, dass ein spannendes, hoffnungsvolles Sozialexperiment zumindest vorerst gescheitert ist.

Das Unternehmen aus San Francisco wollte eigentlich das erste Massenmedium der Postmoderne bauen. Man werde die Demokratie fördern, indem man jeden einzelnen zum potenziellen Massenmedium mache, erklärte mir Twitter-Mitgründer Evan Williams 2009 in San Francisco. Er wolle die Art, wie wir kommunizieren, direkter, persönlicher und transparenter machen.

Zentrale Werke ließen sich plötzlich vervielfältigen und an die Bürgerinnen und Bürger verteilen. Genutzt wurde die Technik zunächst in zeitgemäßer Form: zur Verbreitung der vermeintlich absoluten Wahrheit. Egal, ob diese nun von Ludwig XIV. stammte oder von Gott. Die Fakten mussten nicht unbedingt stimmen. Es ging eher darum, die Massen hinter der eigenen Wahrheit zu versammeln. Gutenbergs erster Massendruck war entsprechend die Bibel.

Die Entwicklung der Massenmedien, deren bisheriges Ende Dienste wie Twitter markieren, lässt sich grob in drei Phasen unterteilen. Die Erste ist die Prämoderne, und ihr wohl bekanntester Vertreter ist Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, der um 1450 herum den Buchdruck erfand und eine Medienrevolution auslöste.

TV-Geräte in den 1970er-Jahren

Doch es gab auch eine wachsende Zahl von Menschen, die mit den modernen Massenmedien unzufrieden waren. Denn die Rezipienten merkten bald, dass in den Nachrichten zwar viele, aber längst nicht alle Meinungen abgebildet wurden. Moderne Journalisten sind immer auch Gatekeeper von Information. Sie entscheiden für ihre Rezipienten, was relevant ist und was nicht. Die Erben von Louis XIV. waren, überspitzt gesagt, Tom Buhrow und Walter Cronkite.