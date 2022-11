Liss-Riordan hatte laut Bloomberg bereits Tesla in einem ähnlichen Fall verklagt, als der ebenfalls von Musk geführte Elektroautohersteller zehn Prozent seiner Belegschaft entlassen wollte. In diesem Fall hätten das Unternehmen und die Beschäftigten ihre Ansprüche aber in einem nicht-öffentlichen Schiedsverfahren geklärt. »Wir werden nun sehen, ob er die Gesetze dieses Landes, die die Arbeitnehmer schützen, weiterhin missachten wird«, zitiert Bloomberg die Anwältin. »Es hat den Anschein, dass er den gleichen Spielplan wiederholt, wie er ihn bei Tesla hatte.«