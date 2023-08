Ein Anwalt, der die Plattform X vertritt, schrieb am 20. Juli an das Zentrum zur Bekämpfung von digitalem Hass (CCDH) und drohte mit rechtlichen Schritten. In dem Schreiben wird behauptet, dass die Forschungsveröffentlichungen des CCDH darauf abzielten, »dem Geschäft von Twitter zu schaden, indem Werbekunden mit aufrührerischen Behauptungen von der Plattform vertrieben werden«.