Der Élysée-Palast erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass Macron als Wirtschaftsminister in einer Zeit, als sich »tief greifende Veränderungen« im Dienstleistungssektor ereigneten, »natürlich« mit vielen der daran beteiligten Unternehmen in Kontakt stand.

FDP-Politiker Otto Fricke

In Deutschland soll der FDP-Politiker Otto Fricke den Berichten zufolge eine Lobbykampagne von Uber geleitet haben. Fricke war von 2002 bis 2013 Bundestagsabgeordneter, arbeitete dann als Lobbyist, und wechselte 2017 wieder in die Politik und in den Bundestag. Wie die »SZ« berichtet , warb Fricke bei zahlreichen Politikerinnen und Politikern auf verschiedenen Ebenen für Uber. Er riet dem Unternehmen demnach, in Deutschland »weniger aggressiv« aufzutreten. Die Lobbykampagne sollte der »SZ« zufolge helfen, eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes im Sinne des Fahrdienstleisters durchzusetzen. Fricke teilte auf Anfrage der Zeitung mit, lediglich von September 2014 bis März 2015 für Uber tätig gewesen zu sein.

War die Lobbykampagne erfolgreich?

Die Unterlagen stammen aus einer Zeit, in der Uber unter dem Mitgründer und damaligen Chef Travis Kalanick auf eine aggressive internationale Expansion setzte. In der Anfangszeit versuchte das 2008 gegründete Unternehmen auch in Europa zum Teil, sein US-Modell zu etablieren, bei dem Privatleute Fahrgäste in ihren eigenen Autos befördern. Nach dem Einschreiten von Regulierern gab Uber die Praxis auf.

Die Lobbykampagne in Deutschland war den Berichten zufolge insgesamt nicht sehr erfolgreich. Zwar wurde im vergangenen Jahr das Personenbeförderungsgesetz geändert, sodass Fahrtenvermittler wie Uber nun einen rechtlichen Rahmen haben. Zahlreiche von Ubers Wünschen wurden dabei jedoch nicht umgesetzt.

Wie reagiert das Unternehmen auf die Vorwürfe?

Seit 2017 ist Dara Khosrowshahi Chef von Uber. Seitdem distanzierte sich das Unternehmen wiederholt vom Geschäftsgebaren von Khosrowshahis Vorgänger. In einer aktuellen Stellungnahme heißt es: »Wir haben und werden kein Verhalten in der Vergangenheit entschuldigen, das ganz klar nicht mit unseren gegenwärtigen Werten im Einklang steht. Stattdessen bitten wir die Öffentlichkeit darum, uns nach dem zu beurteilen, was wir in den vergangen fünf Jahren getan haben und was wir in den kommenden Jahren tun werden.« In den kommenden Tagen sollen im Rahmen der »Uber Files« weitere Berichte erscheinen.