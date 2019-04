Börsengang Uber legt Ausgabepreis auf 44 bis 50 Dollar fest

Der US-Fahrdienstvermittler Uber will bei seinem Börsengang bis zu neun Milliarden Dollar erlösen. Das Unternehmen legte die Preisspanne für die Papiere auf 44 bis 50 US-Dollar fest. Das geht aus einer Pflichtmitteilung hervor.

Damit strebt Uber in einem der weltgrößten Börsengänge seit Jahren eine Bewertung von bis zu 90 Milliarden Dollar an. Das Börsendebüt in New York wird für Anfang Mai erwartet. Es wäre das größte seit dem des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba im Jahr 2014.

Insgesamt will das 2009 gegründete Start-up 180 Millionen Anteilsscheine bei Anlegern platzieren, wodurch je nach erzieltem Stückpreis ein Erlös von 7,9 bis 9,0 Milliarden Dollar herauskäme.

Der Finanzdienstleister PayPal will der Mitteilung zufolge bei Uber einsteigen und im Zuge einer Privatplatzierung Aktien im Wert von 500 Millionen Dollar erwerben. Die beiden Unternehmen wollen künftig bei Bezahldiensten enger zusammenarbeiten und unter anderem eine digitale Geldbörse entwickeln.