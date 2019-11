Die Stadt London hat dem Fahrdienstvermittler Uber zum zweiten Mal seit 2017 den Betrieb untersagt. Die Nahverkehrsbehörde Transport for London (TfL) erklärte, die Taxi-App habe die Sicherheit ihrer Fahrgäste gefährdet. Uber hatte es demnach unbefugten Fahrern erlaubt, ihre Fotos auf die Konten anderer Mitarbeiter hochzuladen. So konnten sie Fahrgäste abholen, als seien sie der gebuchte Fahrer. Das sei laut TfL bei mindestens 14.000 Fahrten geschehen. Über 40.000 Menschen arbeiten in der britischen Hauptstadt als Uber-Fahrer. Sie dürfen vorübergehend weiterarbeiten, bis der Konflikt juristisch geklärt ist.

"Es ist inakzeptabel, dass Uber es den Passagieren erlaubt hat, in Autos mit Fahrern einzusteigen, die potenziell nicht lizenziert und nicht versichert sind", sagte Helen Chapman, Direktorin für Lizenzierung, Regulierung und Gebühren bei TfL. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan unterstützte die Entscheidung. Viele Fahrer hätten zuletzt Profile gefälscht, wodurch Passagiere unwissentlich zu suspendierten Fahrern ins Auto gestiegen seien.

Der aktuellen Entscheidung geht ein jahrelanger Konflikt voraus. Bereits 2017 hatte die Stadt Uber eine Lizenz-Verlängerung verweigert, da sie unter anderem schwere Verstöße in der Überprüfung der Fahrer festgestellt hatte. Ein Gericht gewährte dem Unternehmen 2018 daraufhin eine vorübergehende Lizenz für 15 Monate, die im September um zwei Monate verlängert wurde. Am Montag um Mitternacht soll nun auch diese Bewährungsfrist auslaufen.

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen hat jetzt 21 Tage Zeit, um gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. "Wir verfügen über robuste Systeme und Kontrollen zur Bestätigung der Identität der Fahrer", verteidigte Uber-Manager Jamie Heywood sein Unternehmen - und kündigte einen "neuen Gesichtsabgleich" an.