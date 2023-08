»Die Märkte teilen unsere Zuversicht«, hieß es weiter. Dies zeige sich an der deutlichen Verengung der Spannen an den Anleihenmärkten sowie am Verhalten der Kundinnen und Kunden weltweit, die den beiden Banken weiterhin die Treue hielten. Zuletzt hatte jedoch insbesondere die Credit Suisse unter massiven Abflüssen von Kundengeldern gelitten.