Die Schweizer Großbankenfusion ist abgeschlossen. »Die UBS hat den rechtlichen Abschluss der Übernahme von Credit Suisse (CS) vollzogen«, heißt es in einem offenen Brief, den die nunmehr einzige Schweizer Großbank in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht hat. Darin spricht sie vom »Anfang eines neuen Kapitels – für UBS, den Finanzplatz Schweiz und die globale Finanzindustrie«. Man werde »Expertise, Größe und führende Stellung im Wealth Management bündeln, um ein noch stärkeres gemeinsames Unternehmen zu schaffen«. Ziel sei es, stabile Verhältnisse zu gewährleisten.