Wohlhabende Russen fühlen sich bei der UBS offenbar gut aufgehoben. Die Schweizer Großbank kümmert sich jedenfalls um einige ihrer Milliardenvermögen: 0,7 Prozent der in der Division Wealth Management verwalteten Vermögen von 3,145 Billionen Dollar entfallen auf Russen, die möglicherweise auch von Maßnahmen zur Bestrafung des Angriffs Moskaus auf die Ukraine betroffen sind. Das berichten die Nachrichtenagentur Reuters und die » Financial Times « unter Berufung auf den nun veröffentlichten Geschäftsbericht der Bank. Der Anteil entspricht rund 22 Milliarden Dollar.

Vermögenswerte eingefroren

Laut dem Quartalsbericht führte der Rückzug aus Märkten und die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine jedoch zu einem Rückgang der Vermögenswerte in der Vermögensverwaltungs-Division. UBS-Finanzchef Kirt Gardner erklärte in einer Telefonkonferenz, dass es »einige Abflüsse ... (im Geschäft) mit russischen Kunden als Folge der Sanktionen« gegeben habe.