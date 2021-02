Behinderung des Wettbewerbs Übernahme von Real-Läden durch Edeka könnte am Kartellamt scheitern

Die von einem russischen Investor gesteuerte SCP Group hat die angeschlagene Kette Real übernommen – und will einen Teil der Filialen nun an Marktführer Edeka weiterverkaufen. Bei 28 Läden meldet nun das Kartellamt Bedenken an.