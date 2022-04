Renault investierte und produzierte zuletzt viel in Russland und setzte dort auch viel ab – der Konzern spielte eine wichtige Rolle bei der Transformation der russischen Autoindustrie und hält etwa eine Mehrheit am Lada-Hersteller Avtovaz. Diese Verbindungen werden dem französischen Unternehmen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine nun zum Verhängnis.

Beim Umsatz schlug das Absatzminus nicht ganz so stark zu Buche, weil Renault dank höherer Preise und steigender Elektroauto-Verkäufe einiges wettmachen konnte. Die Erlöse schrumpften um 2,7 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Ohne die Tochter Avtovaz und Renault Russland fiel der Umsatz nur um ein Prozent.

Was passiert mit Renaults Lada-Beteiligung?

Mit Blick auf die Beteiligung an Avtovaz teilte Renault mit, die Gespräche machten Fortschritte. Der Konzern hatte wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine Ende März den Betrieb in seinem Werk in Russland eingestellt und erklärt, man prüfe Optionen für Avtovaz. Den bei diesem Anlass auf drei Prozent gesenkten Ausblick für die operative Rendite bekräftigte Renault nun. Die Prognose will das Management im Laufe des Jahres aktualisieren.