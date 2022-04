»Heute kann ich sagen, dass ein Embargo handhabbar für Deutschland geworden ist«, sagte der Grünenpolitiker nach einem Treffen mit seiner polnischen Kollegin Anna Moskwa in Warschau .

Und dieser Anteil falle allein auf Lieferungen für die PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder . Hier sei man auf der Suche nach einer zeitnahen Alternative. Das Geschäftsmodell des hinter der Raffinerie stehenden Staatskonzerns Rosneft sei es, russisches Öl zu kaufen. Wenn man dieses Öl nicht mehr haben wolle, brauche man für Schwedt eine andere Versorgung.

Sanktionen gegen Russland: Was der Kohleboykott für Deutschland bedeutet – und was jetzt noch kommen kann

IWH-Berechnung: Diese Regionen träfe ein Gaslieferstopp am härtesten

Im Vorfeld des Treffens in Warschau hieß es, dass der polnische Hafen Danzig eine wichtige Rolle dabei spielen könne, die Versorgung von Schwedt per Schiff sicherzustellen. In der brandenburgischen Stadt endet eine wichtige Pipeline aus Russland, die laut Raffinerie zuletzt für jährlich bis zu zwölf Millionen Tonnen oder 25 Prozent des deutschen Rohölbedarfs aufkam.

Polen soll auch aus Deutschland mitversorgt werden

Die Anlagen in Schwedt und Leuna versorgen darüber hinaus aber auch Teile Polens mit Benzin und Diesel. Hierbei sei man von deutscher Seite aus künftig bereit, auch Teile Polens solidarisch mit Öl zu versorgen, sagte Habeck.