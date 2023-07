Der Konzern zählt auch laut einer Auswertung der Kiew School of Economics und der Nichtregierungsorganisation B4Ukraine zu den großen ausländischen Steuerzahlern in Russland. Etwas, was demnach darüber hinaus auch auf besonders viele deutsche und US-amerikanische Unternehmen zutrifft. Sie alle sorgen laut Kritikern dafür, dass Moskau seinen Krieg gegen die Ukraine finanzieren kann.

Unilever zahlte 303 Millionen Euro Steuern in Russland

Unilever verteidigte dagegen das Russland-Geschäft. Man stehe weiter hinter einer im Februar abgegebenen Erklärung, in der das Unternehmen den Krieg als »brutalen« und »sinnlosen« Akt des russischen Staats verurteilt hat. Man habe Ein- und Ausfuhren eingestellt, liefere jedoch »in Russland hergestellte Lebensmittel und Hygieneartikel (...) an die Menschen im Land«, hieß es weiter. Unilever erwirtschaftete Unternehmenszahlen zufolge im Jahr 2022 zwei Prozent seines Nettogewinns mit Aktivitäten in Russland. Demnach zahlte das Unternehmen im Land Steuern in Höhe von umgerechnet rund 303 Millionen Euro.