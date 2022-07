»Wir bereiten uns auf die Erhöhung unseres Stromexports für die Verbraucher in der Europäischen Union vor«, sagte der Staatschef am Mittwochabend in Kiew in einer Videobotschaft .

Nachdem die Ukraine im März an das europäische Stromnetz angeschlossen worden war, hat das Land vor wenigen Wochen damit begonnen, Strom in die EU zu exportieren. »Ukrainischer Strom kann einen bedeutenden Teil des von den Europäern verbrauchten russischen Gases ersetzen«, sagte Selenskyj damals. »Es geht nicht nur um Exporteinnahmen für uns, es ist eine Frage der Sicherheit für ganz Europa.« Ein großer Teil des in der Ukraine produzierten Stroms stammt aus Kernenergie.