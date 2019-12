Unerlaubte Werbung Sky muss hohes Bußgeld bezahlen

Wegen unerlaubter Telefonwerbung hat die Bundesnetzagentur gegen den Bezahlsender Sky Deutschland eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro verhängt. Die Betroffenen hätten entweder nie eingewilligt in die Werbeanrufe oder ihre Einwilligung längst widerrufen - trotzdem klingelte immer wieder das Telefon. "Sky hat das Verbot unerlaubter Telefonwerbung wiederholt missachtet und Verbraucher teilweise in erheblicher Weise belästigt. Gegen solche Wiederholungstäter verhängen wir hohe Bußgelder," begründete Behördenchef Jochen Homann am Montag die Entscheidung.

Es hätten zuletzt rund 1000 Anzeigen vorgelegen. Demnach habe Sky Callcenter zur Kundenakquise beauftragt. Diese hätten dann ohne wirksame Werbeeinwilligung potenzielle oder ehemalige Sky-Kunden angerufen und für einen Vertragsabschluss geworben.

Telefonwerbung ist in Deutschland nur erlaubt, wenn der Angerufene vorher eingewilligt hat - zum Beispiel, wenn er vorher im Internet gesurft und sich nach bestimmten Produkten erkundigt hat. Die Geldbuße ist noch nicht rechtskräftig, Sky könnte Einspruch einlegen.