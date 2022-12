In ganz Ungarn zeichnete sich nach Ansicht von Experten ein Zusammenbruch der Treibstoffversorgung ab. Medien berichteten von Panikkäufen und veröffentlichten aus vielen Orten Fotos von langen Autoschlangen vor den Tankstellen. Auch in der Hauptstadt Budapest gab es nach Angaben eines AFP-Reporters an vielen Tankstellen kein Benzin.