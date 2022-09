Unilever hatte unter Jope, der im Januar drei Angebote für die Consumer-Health-Sparte von GlaxoSmithKline abgab, einen holprigen Start ins Jahr. Dieser Schritt wurde von den Aktionären missbilligt. Einige kritisierten einen zu starken Fokus von Unilever auf Nachhaltigkeit neben dem Kerngeschäft.

Werden die Verbaucher knausriger?

Zudem ist vor rund wenigen Monaten Hedgedfonds-Manager Nelson Peltz in Unilevers Verwaltungsrat aufgestiegen . Er hatte zuvor über seine Investmentgesellschaft Trian Partners eine Beteiligung an Unilever aufgebaut. Im Januar kündigte das Unternehmen außerdem an, rund 1.500 Stellen im Management zu streichen. Unilever soll umgebaut werden und sich auf wenige Hauptproduktbereiche konzentrieren. Hinzu kommt: Die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise lassen die Haushaltsbudgets der Verbraucher schrumpfen.