Das Rettungspaket ist mit mehreren Auflagen verbunden. Eine Bedingung: Der Konzern muss eine umstrittene Klage gegen den niederländischen Staat wegen des Kohleausstiegs zurücknehmen.

Ein wesentliches Geschäft von Uniper besteht darin, Gas auf dem internationalen Markt zu kaufen und in Deutschland zu speichern. Uniper betreibt selbst Kraftwerke im In- und Ausland, verkauft das Gas aber vor allem an mehr als 100 Stadtwerke und Industriebetriebe in Deutschland weiter. Es ist Energie, die Wohnungen warm und Fabriken am Laufen hält. Dafür hat der Konzern langfristige Bezugsverträge abgeschlossen, zum Beispiel mit Gazprom. Bis vor Kurzem stammte mehr als die Hälfte der Gaslieferungen an Uniper aus Russland.