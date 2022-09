Uniper hatte am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung erklärt, man prüfe gemeinsam mit Fortum aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten im operativen Umfeld unter anderem »eine direkte Kapitalerhöhung, die zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper führen würde«.

Der Düsseldorfer Konzern ist von den Gaslieferkürzungen Russlands schwer getroffen. Uniper muss, um seine Verträge zu erfüllen, Gas am teuren Spotmarkt erwerben – und macht dabei Milliardenverluste. Der Bund hatte vor wenigen Wochen ein 19 Milliarden Euro schweres Rettungspaket geschnürt. Dies sieht auch eine mögliche Beteiligung des Staates in Höhe von 30 Prozent vor. Fortum hält bisher gut drei Viertel der Uniper-Anteile.