Uniper wurde verstaatlicht, um laut Bundeswirtschaftsministerium die Versorgungssicherheit in Deutschland sicherstellen zu können.

Die ausgebliebenen Gaslieferungen aus Russland hatten den Konzern an den Rand der Insolvenz gebracht – er musste die Lieferverpflichtungen seinen Kunden gegenüber einhalten und Gas zu sehr viel höheren Preisen einkaufen. In den ersten neun Monaten des Jahres häufte der Konzern 40 Milliarden Euro Verlust an.