Am Mittwoch hatte der Bund mitgeteilt, Uniper fast vollständig übernehmen zu wollen. Hintergrund ist, dass Russland die vertraglich vereinbarten Gaslieferungen komplett eingestellt hatte. So musste Uniper Gas teuer anderweitig beschaffen. Das habe die Notlage des Konzerns verschärft, hieß es. Kühling sagte der »SZ«, Uniper sei auch ein Testfall dafür, wie später in Teilbereichen wieder Wettbewerb hergestellt werden könne.