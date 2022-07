In den vergangenen Tagen konnte man Bundeskanzler Olaf Scholz eher in Wanderhose und Goretex-T-Shirt bestaunen – Funktionskleidung, wie sie sich für einen Urlaub im Allgäu anbietet. Am Freitagmittag dann stand Scholz plötzlich in dunklem Anzug und Krawatte im Kanzleramt, blickte ernst drein und hatte auch eine große Botschaft mitgebracht, für die er extra aus den Bergen in seinen Amtssitz zurückgekommen war: »You'll never walk alone«, verkündete er kurz nach zwölf Uhr mittags.