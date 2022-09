Die Umlage soll verhindern, dass Gasimporteure reihenweise in Schwierigkeiten geraten. Sie greift aber erst ab Oktober. Alle Gasverbraucher in Deutschland sollen von Oktober an gut 2,4 Cent mehr je Kilowattstunde zahlen. Was dadurch an Geld zusammenkommt, soll als Ausgleich an die Importeure fließen, »um Insolvenzen zu verhindern«, heißt es in der Verordnung, »aber nicht zugleich zu einer Absicherung von Gewinnen auf Kosten der Verbraucher führen.«