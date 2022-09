In Auftrag gab die Umfrage der Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft. Diesem gehören zahlreiche Verbände an. »Langwierige Verfahren kosten die Unternehmen Geld und Wettbewerbsfähigkeit«, so Industriepräsident Siegfried Russwurm als Vorsitzender des Gemeinschaftsausschusses. Um durch die aktuelle Krise zu kommen, müssten deutsche Unternehmen schnell auf steigende Energie- und Rohstoffkosten sowie angespannte Lieferketten reagieren können. »Träge Planungs- und Genehmigungsverfahren sind Gift für einen wettbewerbsfähigen Standort.«