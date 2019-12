Die deutsche Unternehmerfamilie Reimann hat mit Spenden in Millionenhöhe auf Enthüllungen bezüglich der Nazivergangenheit ihrer Vorfahren reagiert. Demnach stellt die Familie Reimann einen Nothilfefonds in Höhe von fünf Millionen Euro für Holocaust-Überlebende bereit, der von der Jewish Claims Conference verwaltet werden soll. Das teilte die Familienstiftung "Alfred Landecker Foundation" in einem Statement mit.

"Ältere, arme Überlebende des Holocaust brauchen im Winter Nahrung, Medizin und Wärme", sagte Julius Berman, Präsident der Claims Conference. "Diese Mittel werden es Tausenden von Überlebenden ermöglichen, in Würde zu leben."

Weitere fünf Millionen Euro sollen in die Unterstützung von früheren Zwangsarbeitern fließen, die während des Nationalsozialismus in den Werken des Chemieunternehmens Benckiser gearbeitet haben. Darüberhinaus fließen jährlich 25 Millionen Euro in die Familienstiftung. Damit sollen die Aufklärung über den Holocaust und demokratische Werte gefördert werden, um den Aufstieg des populistischen Nationalismus zu bekämpfen.

Enthüllungen im März

Die "Bild am Sonntag" hatte im März berichtet, dass die damaligen Benckiser-Chefs, Albert Reimann und sein gleichnamiger Sohn, überzeugte Nationalsozialisten und Antisemiten gewesen seien und vom Zweiten Weltkrieg erheblich profitiert hätten.

In den Werken in Ludwigshafen soll es zudem zu Gewalt und Missbrauch an Zwangsarbeitern gekommen sein. Benckiser wurde unter anderem für das Reinigungsmittel "Calgon" bekannt, aus dem Unternehmen ging die JAB Holding hervor, in der die Vermögenswerte der Reimanns verwaltet werden. Heute gehören zu der JAB Holding unter anderem "Jacobs"-Kaffee und die britische Sandwichkette "Pret a Manger".

Die Familie Reimann hatte eigenen Angaben zufolge einen unabhängigen Historiker mit der Aufarbeitung der Nazivergangenheit der Firmengeschichte beauftragt - und hatte die Angaben der Zeitung bestätigt. Der Chef der JAB Holding, Peter Harf, sagte der Zeitung: "Reimann Senior und Reimann Junior waren schuldig. Die beiden Unternehmer haben sich vergangen, sie gehörten eigentlich ins Gefängnis."