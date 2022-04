Das Landgericht Stuttgart hatte ihnen im Oktober 2018 im allerersten Urteil einer Welle von Anlegerklagen 44 Millionen Euro zugebilligt. Dagegen gingen sowohl die Fondsgesellschaften als auch die Porsche SE, über die die Familien Porsche und Piëch die Mehrheit an Volkswagen halten, in Berufung.

VW-Dieselskandal: Anlegerklagen müssen an zwei Gerichten verhandelt werden

Bisher sind drei Urteile in Schadensersatzprozessen gegen den VW-Großaktionär gefallen. Alle anderen Verfahren sind ausgesetzt, bis Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG) gegen Volkswagen und die PSE in Braunschweig sowie ein separates gegen letztere in Stuttgart entschieden sind. Insgesamt fordern rund 230 Kläger 1,1 Milliarden Euro Schadensersatz von der PSE.

Das OLG Stuttgart verhandelt am 13. Juli weiter im KapMuG-Verfahren gegen die im Leitindex Dax notierte Holding.