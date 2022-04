US-Finanzministerin Janet Yellen zufolge lohnt es sich, Schritte zur Senkung der US-Zölle auf chinesische Waren in Betracht zu ziehen. Dies könnte im Kampf gegen die auch in den USA hohe Inflation »wünschenswerte Auswirkungen« haben. Die Teuerung hat dieses Jahr in dem Land ein 40-Jahres-Hoch erreicht.