Tassenpreis von 75 Dollar US-Kette will teuersten Kaffee der Welt brauen

Die kalifornische Café-Kette Klatch hat den nach eigenen Angaben teuersten Kaffee der Welt gebraut. Er soll unter dem Namen "Elida Natural Geisha 803" zu einem Preis von 75 Dollar pro Tasse verkauft werden. Gratisproben des exklusiven Gebräus konnten einige Kaffeeliebhaber am Mittwoch in einer Filiale in San Francisco probieren.

Der Name bezieht sich auf den Rekordpreis von 803 Dollar pro Pfund, für den die verwendeten Biobohnen bei einer Auktion versteigert wurden. Zuvor hatten sie den den Wettbewerb "Best of Panama" gewonnen.

Insgesamt wurden laut Klatch-Mitbesitzer Bo Thiara nur 45 Kilogramm der seltenen Arabica-Sorte verkauft, die meisten nach Japan, China und Taiwan. Als einzige Kette in Nordamerika habe sich Klatch 4,5 Kilo sichern können. Daraus sollen nur ungefähr 80 Tassen gebraut werden.

Nach Angaben von Klatch erinnert der Geschmack des Kaffees an Tee, mit Noten von Jasmin und Beeren. Die Kundin Lauren Svensson sagte, die Mischung schmecke "sehr anders" als alle anderen Kaffeesorten, die sie bislang probiert habe. "Ich war ein bisschen überwältigt davon, dass es überhaupt Kaffee für 75 Dollar pro Tasse gibt", so Svensson. "Aber es war erschreckend gut."