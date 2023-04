Allein im letzten Jahr stellte das Arbeitsministerium fest, dass mehr als 3800 Kinder in 835 Unternehmen in verschiedenen Branchen illegal arbeiteten. Im jüngsten, ungeheuerlichsten Fall hat Packers Sanitation Services Inc. (PSSI) Anfang des Jahres zugestimmt, eine Geldstrafe in Höhe von 1,5 Millionen Dollar zu zahlen und seine Einstellungspraktiken zu reformieren, nachdem Ermittler bestätigt hatten, dass mindestens 102 Kinder in 13 fleischverarbeitenden Betrieben im ganzen Land für das Unternehmen arbeiteten.