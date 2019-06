Höhere Verteidigungsausgaben US-Rüstungsfirmen profitieren von Waffenkäufen in Europa

"Es gibt in Europa einen großen Appetit auf Verteidigung insgesamt", fasste Boeing-Manager Thomas Breckenridge die aktuelle Geschäftsentwicklung für den US-Konzern zusammen. Denn US-Rüstungsunternehmen registrieren eine kräftig steigende Nachfrage aus Europa. Führende Spitzenkräfte etwa von Lockheed Martin und Boeing berichteten auf der Luftfahrtmesse in Paris von regem Interesse an Kampffliegern, Raketenabwehrsystemen und anderen Waffen.

Europa sei mittlerweile der am schnellsten wachsende Markt weltweit, sagte Rick Edwards, der das internationale Geschäft von Lockheed leitet. Dagegen habe es in den vergangenen Jahren bei den Messen in Paris nicht viele Aufträge gegeben.

Auch der Vertreter von Raytheon, Ralph Acaba, bestätigt diesen Wandel. "Europa ist für uns jetzt richtig groß", sagte er. "Und das ist eine große Veränderung in den vergangenen Jahren und selbst in den vergangenen 18 Monaten."

Branchenvertreter verwiesen auf die Vereinbarung der Nato-Mitglieder 2014, die Verteidigungsausgaben auf ein Niveau in Höhe von zwei Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung zu bringen. Viele europäische Staaten haben seit der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland ebenfalls im Jahr 2014 ihre Militärausgaben hochgefahren.

Als weiterer Faktor wurden die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran genannt. Kürzlich hatte Iran eine unbemannte US-Drohne abgeschossen. "Iran ist unserer bester Partner für die Geschäftsentwicklung", sagte ein Branchenmanager. "Jedes Mal, wenn sie so etwas tun, steigert dies die Wahrnehmung der Bedrohung."