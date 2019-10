Trotz Handelsstreit mit China US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Kurz vor der wichtigen Zinssitzung der US-Notenbank Fed kommen aus dem Handelsministerium in Washington unerwartet gute Wachstumsdaten für den Sommer. Zwischen Juli und September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 1,9 Prozent, teilte das Ministerium mit. Volkswirte hatten nur 1,6 Prozent erwartet. Im Frühjahr gab es ein Plus von zwei Prozent.

Trotz des von US-Präsident Donald Trump entfachten Zollkonflikts mit China stiegen die Exporte im dritten Quartal um 0,7 Prozent. Und der private Konsum, der für zwei Drittel des BIP steht, legte um 2,9 Prozent zu. Im Frühjahr war hier das Plus mit 4,6 Prozent noch wesentlich höher ausgefallen. Zugleich verringerten die Firmen ihre Investitionen um 3,0 Prozent - der deutlichste Rückgang binnen dreieinhalb Jahren.

Zinssenkung erwartet

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben damit an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb Wachstumszahlen aus den beiden großen Wirtschaftsräumen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind.

Die US-Notenbank Fed um ihren Chef Jerome Powell wird am Abend ihren Zinsentscheid verkünden. Die Fed hat angesichts der durch den Zollkonflikt ausgelösten Konjunkturrisiken eine weitere Zinssenkung signalisiert. Experten erwarten eine Kappung um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent.