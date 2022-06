Die Teuerungsrate ist in den USA so hoch wie seit rund vier Jahrzehnten nicht mehr, mit einer weiteren Zinsanhebung versucht die US-Zentralbank nun gegenzusteuern: Die Fed beschloss am Mittwoch eine Erhöhung um 0,75 Punkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent.