Die US-Notenbank Fed erhöht im Kampf gegen die hohe Inflation ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Punkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die Federal Reserve an diesem Mittwoch mitteilte. Es ist die sechste Zinserhöhung in diesem Jahr. Die Notenbank deutete aber kleinere Zinsschritte in der Zukunft an.