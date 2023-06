EU erwägt PFAS-Verbot

Die Rechtsstreitigkeiten in den USA drehten sich ausschließlich um die Verwendung der Stoffe in Feuerwehrschäumen für Löscharbeiten auf Militärgelände und Flugplätzen. 3M produzierte die Chemikalien über Jahrzehnte, diese gelangten über die Verwendung der Schäume an vielen Orten in den USA in das Trinkwasser.

In Europa hatten Deutschland, Dänemark, Norwegen, die Niederlande und Schweden im Januar einen Antrag auf Verbot der »ewigen Chemikalien« bei der EU-Chemikalienagentur Echa eingereicht. Eine Regelung müsste die EU-Kommission ausarbeiten, die sie dann den Mitgliedstaaten vorschlägt. Mit einer Umsetzung des Verbots wird daher für frühestens das Jahr 2026 gerechnet. (Lesen Sie hier , wie schädlich »ewige Chemikalien« sind und hier , weshalb ein umfassendes Verbot zu scheitern droht.)