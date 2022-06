Der Besuch von Ghadir Alahmar mit ihren Kindern bei McDonald's ist in den USA in eine juristische Auseinandersetzung über religiöse Schikane eskaliert. Die Familie hatte vor rund einem Jahr in einem Restaurant des Fast-Food-Unternehmens in Chicopee, etwa 128 Kilometer westlich von Boston, ein Fischsandwich bestellt. Das bekam sie Alahmars Angaben zufolge auch serviert – allerdings belegt mit gebratenem Schweinespeck.