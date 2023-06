Der SVB-Kollaps war der größte Zusammenbruch einer US-Bank seit der globalen Finanzkrise 2008. In der Schweiz musste die Credit Suisse per Notverkauf an die UBS gerettet werden. Mancherorts wurden deshalb bereits Erinnerungen an den Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers im Jahr 2008 wach.

Eine starke Erhöhung der Kapitalanforderungen könnte es laut »Wall Street Journal« aber auch für Institute wie Morgan Stanley und dem Kreditkartenkonzern American Express geben. Diese seien stark von Gebühreneinnahmen beispielsweise aus dem Investmentbanking abhängig. Eine Stellungnahme der Unternehmen zu dem Bericht steht bislang aus.