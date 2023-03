Offenbar werden die Bonuszahlungen im Unternehmen traditionell am zweiten Freitag im März überwiesen. Zufälligerweise fielen die Auszahlungen in diesem Jahr mit dem Tag zusammen, an dem die US-Finanzaufsicht einschritt.

Der US-Einlagensicherungsfonds Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), der die Kontrolle über die Bank übernommen hat, will offenbar mit einigen SVB-Angestellten nach dem Wochenende weitermachen. Laut den Medienberichten hat die FCIC einer unbekannten Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern per E-Mail eine Anstellung für die nächsten 45 Tage angeboten.

Britischer Finanzminister will Folgen des SVB-Kollaps begrenzen

Unterdessen hat sich der britische Finanzminister Jeremy Hunt, in dessen Land die SVB ebenfalls vertreten ist, zu dem Fall zu Wort gemeldet. »Die Regierung arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung, um Schäden für einige unserer vielversprechendsten Unternehmen in Großbritannien zu vermeiden oder zu minimieren.« Man werde Sofortpläne vorlegen, um sicherzustellen, dass der Betrieb und Cashflow der Kunden der Silicon Valley Bank UK gesichert werden könne, so Hunt am Sonntag