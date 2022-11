Tesla hat im Jahr 2022 insgesamt 17 Rückrufaktionen für 3,4 Millionen Fahrzeuge durchgeführt. Anfang Februar hatte Tesla etwa bei rund 578.000 Fahrzeugen der Modelle S, X, Y und 3 in den USA die Software für Warngeräusche in Ordnung bringen müssen. Zuvor hatte es Probleme beim Sicherheitsgurt-Alarm von 817.143 Autos in den USA gegeben. Und der Hersteller hatte eingewilligt, bei knapp 54.000 Autos in den USA eine Funktion seiner Fahrassistenz-Software »Full Self-Driving« zu deaktivieren, durch die unter bestimmten Bedingungen Stoppschilder ohne vollen Stopp passiert werden konnten.