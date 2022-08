Striktes Abtreibungsverbot in Arkansas

Die neue Richtlinie beinhaltet auch die Unterstützung von Reisekosten für Angestellte und ihre mitversicherten Angehörigen, damit diese auf medizinische Versorgungsleistungen zurückgreifen können, die nicht innerhalb eines 100-Meilen-Radius rings um ihren Wohnort angeboten werden.

Walmart beschäftigt fast 1,6 Millionen Menschen in den USA und ist der größte private Arbeitgeber des Landes. In Arkansas, wo das Unternehmen ansässig ist, ist Abtreibung verboten, es sei denn, das Leben der Mutter ist in Gefahr und muss in einem medizinischen Notfall geschützt werden. Für Vergewaltigung oder Inzest gelten keine Ausnahmen.